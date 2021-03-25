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Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı yine gündeme damgasını vurdu

Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı yine gündeme damgasını vurdu. Hamide Elveren’e karşı kötü muamele ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali gerekçeleri ile yasak aşk yaşamakla suçlanan Süreyya Elveren ve Sema Metin’i gözaltına aldı

Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı yine gündeme damgasını vurdu
HABERTURK.COM

Haziran 2020 yılında Balıkesir Sındırgı’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Hamide Elveren’in ölümü konuşuluyordu. Türkiye’nin günlerce konuştuğu olayda, Hamide Elveren’in oğlu Savaş Elveren programa katılarak annesinin ölümüyle ilgili babası Süreyya Elveren ve onun aşk yaşadığı Sema Metin’den şüphelendiğini söylemişti.

SÜREYYA ELVEREN VE SEMA METİN GÖZALTINA ALINDI

Yayınların ardından Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı, ekipler harekete geçti. 25 Mart tarihinde gece 02.30 sıralarında Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hamide Elveren’e karşı kötü muamele ve aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali gerekçeleri ile yasak aşk yaşamakla suçlanan Süreyya Elveren ve Sema Metin’i gözaltına aldı.


ETKİSİZ HALE GETİRİLEREK ZEHİR İÇİRTİLDİ İDDİASI

Sema’nın İzmirli sevgilisi Volkan T.’nin iddiasına göre Sema ona, “Zehiri Hamide’ye Süreyya içirdi.” demişti. Aynı zamanda Hamide’nin elleri ve kollarının tutularak zorla zehir içirildiği de iddialar arasında yer aldı.

Hamide Elveren’in şüpheli ölümüyle ilgili tüm gelişmeler yarın saat 15.15’te Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında olacak.

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