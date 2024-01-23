NBA'de Joel Embiid geceye damgasını vurdu ! Yıldız oyuncu, performansıyla seyirciyi büyüledi
NBA'de tarihi bir gece yaşandı. 76'ers forması giyen yıldız pivot Joel Embiid, Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'u konuk ettiği maçta yıldızlaştı. İzleyicileri büyüleyen Embiid, 70 sayı attı.
Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği San Antonio Spurs'u 133-123 yendiği maça, 70 sayı atan Joel Embiid damga vurdu.
Spurs karşılaşmasında kariyer rekoru kıran 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de 70 ve üzeri sayı atan 9. oyuncu oldu.
REKORUN ADI CHAMBERLAİN
NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.
Chamberlain ayrıca 70 sayı barajını 6 kez geçerek kırılması neredeyse imkansız bir istatistiğe ulaştı.
İKİNCİ SIRADA KOBE BRYANT
Efsane oyuncu Kobe Bryant, Los Angeles formasıyla 2006 yılında Toronto Raptors karşısında 81 sayı kaydederek NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan 2. oyuncu olarak adından söz ettirdi.