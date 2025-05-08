Şi Cinping: Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'da buluştu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi, eski Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinlikler için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Törenle karşılanan Şi, Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Şi'yi Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Putin, yarın Kızıl Meydanda düzenlenecek askeri geçit töreninde Çinli askerlerin de yer alacağını dile getirerek, "Sayıca en büyük yabancı asker birliği olacak." dedi.

9 Mayıs Zafer Günü'nün önemine işaret eden Putin, "Çinli dostlarımızla birlikte tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz, savaş dönemindeki olayların anısını koruyoruz, Nazizm ve militarizmin tezahürlerine karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü vesilesiyle Çin'i ziyaret edeceğini anımsatan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

"O çetin savaş yıllarında gelişen halklarımızın askeri kardeşliği, modern Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşiminin temel dayanaklarından biri. İkili ilişkileri birilerine karşı değil, ülke halklarının yararına geliştiriyoruz. İlişkilerimiz eşit, karşılıklı çıkara dayanıyor. İyi komşuluk ilişkilerini inşa etme, dostluğu güçlendirme ve işbirliğini genişletme niyeti, Rusya ile Çin arasındaki stratejik etkileşime dayanan bir tercih."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sovyetler Birliği halkının 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon, Çin'in de bağımsızlığı ve özgürlüğü için 37 milyon can verdiğini söyledi.

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ORTAK BİLDİRİ

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin hazırladığı ortak bildiriyi yayımladı.

Bildiride, Rusya ve Çin’in birbirlerini "öncelikli ortak" şeklinde tanımladığına işaret edilirken, iki ülkenin birbirlerinin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği belirtildi.

İki ülke, askeri tatbikatların coğrafyasını genişletecek

Rusya ve Çin’in askeri ve askeri-teknik alanlardaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinin vurgulandığı bildiride, "Taraflar, ordular arasındaki etkileşimi derinleştirecek, ortak tatbikatların kapsamını ve coğrafyasını genişletecek, düzenli olarak ortak deniz ve hava devriyeleri gerçekleştirecek, hem iki taraflı hem de çok taraflı formatlarda değişim ve işbirliğini geliştirerek Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliğini daha üst seviyeye çıkaracak." ifadelerine yer verildi.