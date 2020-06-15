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Şarkıcı Sibel Bilgiç, katıldığı radyo programında "Türk pop müziğinin yeni 4 büyüğü kim?" sorusuna yanıt verdi.

Bilgiç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Özellikle de yeni nesil kadın vokaller, bayrağı çoktan teslim aldı. Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sı belli. Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın... '4 Yapraklı Yonca'nın pop müzikteki karşılığı ise hiç kuşkusuz Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Zerrin Özer bana göre.

2000'li yıllarında ise Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen devraldı. Yeni nesil de ise; Simge adını altın harflerle yazdırdı. Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Murat Boz, Berkay ve Edis ise erkek seslerde ilk akla gelen isimler ve starlar. Kadınlar kategorisi ise daha çekişmeli. Göksel, Sıla, Hadise, İrem Derici, Simge, Aleyna Tilki gibi çok fazla alternatif var.

Sibel Bilgiç, "Pop müzik bitiyor mu?" sorusuna, "Üreten kazanacak. 90'larda pop, 2000'lerde rock, günümüzde ise rap patladı ama baktığınızda halen pop müzik ve popstar devri devam ediyor. Üretim oldukça pop müzik de, pop starlar da yaşar" şeklinde yanıt verdi.