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Ünlü sanatçı Sibel Can, karantina döneminden sonraki ilk konseri için dinleyicileriyle buluştu. Nihan Peker imzalı elbisesiyle sahnedeki yerini alan Sibel Can, müzikseverlerle hasret giderdi.

Dinleyiciler, yaklaşık 3 saat süren konser sırasında popüler hit şarkılardan, sanat müziğine ve Orhan Gencebay şarkılarına kadar uzanan geniş repertuvar ile tüm pandemi dönemi yorgunluğunu attı.

Yaz ayı boyunca düzenli olarak sahne alacak olan Sibel Can, Kurban Bayramı için de dinleyicilerine sürpriz yapacak. Karantina günlerinde evine stüdyo kurdurarak yeni albümünün çalışmalarını tamamlayan Sibel Can 'Hayat' adlı yeni albümünü bayram haftasında müzikseverler ile buluşturacak.

Bir Sinan Akçıl bestesi olan ve albüme de adını veren 'Hayat', adeta dinleyen herkesin zihinlerine kazınacak. Yeni albümünde 10 tane yeni beste okuyan Can, bir de Kenan Çallı'ya ait olan 'Yine Sen' adlı türküyü okuyacak.