İtiraf etti: Çok isterdim

İHA

Hayranlarına "Sabırla evde kalın" diyen ünlü sanatçı Sibel Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. İçinde bulunduğumuz süreci kendimiz izole ederek ve yapmamız gereken 14 kuralı unutmadan, unutturmadan tedbirli bir şekilde geçirelim.

Lütfen kendimizi ailelerimizi, sevdiklerimizi ve büyüklerimizi evde kalarak koruyalım. Sağlık çalışanlarımızın bu dönemde ne kadar fedakarca çalıştığını unutmadan onlara daha fazla yük bindirmemek için tüm tavsiyelere harfiyen uyalım.

Hayat eve sığar ve "Evde kal" hatırlatmasını tekrar ederek hayatın size iyi geldiği sizlerin de dünyaya ve güzel ülkemize iyi geldiğiniz günler diliyorum. Lütfen sabırla evde kalalım.

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