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Sibel Can'dan 'Evde kal' paylaşımı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüse karşı başlatılan 'Evde kal' kampanyasına destek verdi. Can, hemşire üniforması giydiği eski bir kareyi sosyal medyadan paylaşarak, "Sağlık çalışanlarına yardımcı olalım" notunu düştü

Sibel Can, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılmaması için insanlar evden dışarı çıkmayarak ve gerekli izolasyon kurallarına uyarak önlem almaya çalışıyor.

Bu süreçte başlatılan 'Evde kal' kampanyasına destek veren ünlü isimlerden biri de ünlü sanatçı Sibel Can oldu.

Can, yıllar önce hemşire üniforması ile çekildiği bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmına ekledi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIMCI OLALIM"

Sanatçı, paylaşımının altına "Evde kalarak sağlık çalışanlarına yardımcı olalım" mesajını verdi.

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