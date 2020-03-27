Eşi hakkında böyle konuştu: İyi bir baba

HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılmaması için insanlar evden dışarı çıkmayarak ve gerekli izolasyon kurallarına uyarak önlem almaya çalışıyor.

Bu süreçte başlatılan 'Evde kal' kampanyasına destek veren ünlü isimlerden biri de ünlü sanatçı Sibel Can oldu.

Can, yıllar önce hemşire üniforması ile çekildiği bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmına ekledi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YARDIMCI OLALIM"

Sanatçı, paylaşımının altına "Evde kalarak sağlık çalışanlarına yardımcı olalım" mesajını verdi.

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