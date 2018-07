Nur Yerlitaş’ın hazırladığı kostümlerle göz kamaştıran Sibel Can’ın ‘Yeni Aşkım’ albümünden şarkılar seslendirdiği konserleri coşku dolu geçti. Haziran’da çıkardığı albümünün şarkıları şimdiden dillere pelesenk olan sanatçı duygulanarak hayranlarına teşekkür etti. Can’ın ikinci klibini çekmeye karar verdiği ‘Senden Başka Kimsem Yok’ yoğun istek alırken, ‘Yeni Aşkım’, ‘5 Dakika’ şarkıları da dakikalarca alkışlandı.

‘Yeni Aşkım’ a gelen güzel tepkilerden onur duyduğunu belirten Sibel Can , “Konserlerim inanılmaz güzel geçiyor. Coşku dolu insanlarla şarkılarımı hep bir ağızdan söylemenin mutluluğu hiçbir şey ile ölçülemez. İnsanların eğlenmeye ne çok ihtiyacı varmış, ben bunu hissettim. Albümdeki birçok eser beğenildi, ben de her ay bir klip çekeceğim çünkü seyircimiz istiyor. Bunu görüyorum, hissediyorum ve gurur duyuyorum” dedi. Sibel Can, 24 Temmuz Harbiye Açıkhava, 17 Ağustos Bodrum, 18 Ağustos Kuşadası, 19 Ağustos Marmaris ve 20 Ağustos Datça konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ