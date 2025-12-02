Habertürk
        Sibel Can: Leonardo DiCaprio hayal kırıklığına uğrattı

        Sibel Can: Leonardo DiCaprio hayal kırıklığına uğrattı

        Sibel Can'ın, Leonardo DiCaprio hakkında sarf ettiği sözleri, 7 ay sonra yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:53
        "Hayal kırıklığına uğrattı"
        Sibel Can, geçtiğimiz mart ayında İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Selim, ünlü şarkıcıya; "Kiminle Miami’ye gidersiniz, Brad Pitt mi Leonardo DiCaprio mu?" sorusunu yöneltti.

        Brad Pitt - Leonardo DiCaprio
        Brad Pitt - Leonardo DiCaprio

        "Brad Pitt" yanıtını veren Sibel Can, Leonardo DiCaprio ile ilgili bir anısını da anlattı. DiCaprio'yu İtalya’nın Sardinya Adası’nda gördüğünü belirten Sibel Can; "Hiç hayal ettiğim gibi değildi. Albenisi yok. Yanında sevgilisi vardı, o güzeldi ama onun kriterleri 24 yaş altı. Hiç sevmedim, hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

        Sezen Aksu ve Tarkan seçeneklerine de karşı Brad Pitt cevabını değiştirmeyen Can; "Yok istemem. Brad Pitt olsun. En sevdiğim" yorumunda bulundu.

        #Leonardo DiCaprio
        #SİBEL CAN
