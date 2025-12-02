Sibel Can: Leonardo DiCaprio hayal kırıklığına uğrattı

Sibel Can, geçtiğimiz mart ayında İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Selim, ünlü şarkıcıya; "Kiminle Miami’ye gidersiniz, Brad Pitt mi Leonardo DiCaprio mu?" sorusunu yöneltti.

Brad Pitt - Leonardo DiCaprio

"Brad Pitt" yanıtını veren Sibel Can, Leonardo DiCaprio ile ilgili bir anısını da anlattı. DiCaprio'yu İtalya’nın Sardinya Adası’nda gördüğünü belirten Sibel Can; "Hiç hayal ettiğim gibi değildi. Albenisi yok. Yanında sevgilisi vardı, o güzeldi ama onun kriterleri 24 yaş altı. Hiç sevmedim, hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu ve Tarkan seçeneklerine de karşı Brad Pitt cevabını değiştirmeyen Can; "Yok istemem. Brad Pitt olsun. En sevdiğim" yorumunda bulundu.