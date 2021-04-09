Sibel, Ramo'yu arıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo bu akşam 39. bölümüyle ekrana gelecek. Şerif’in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo’ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu’yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

Kaptan, Ramo’nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo’yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo’yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar’ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır. Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener.

Ramo’nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo’yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo’nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 39. Bölüm Tanıtımları;