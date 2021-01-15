Sibel ve Nehir kaçırılıyor!

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 28. bölümünde Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak’taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo’nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir’i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir’in evinden Sibel’i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir. İkisi de ölecektir.

Ramo, Cihangir’in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir’in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir’i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir iş birliği yapmak zorunda kalır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 28. Bölüm Tanıtımları;