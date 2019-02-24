Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, iki başrol oyuncu film öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İkili filmde canlandırdıkları karakterleri anlattı.

Damla Sönmez, "Sibel, bana bir karakter değil de hepimizin içindeki bir parça gibi geliyor. Kendisi olmasına izin verilmeyen, belli koşullara uymadığı için hepimizin ötelenen tarafı gibi. Sibel’in gerçekten kendi olabildiği, kendi gibi davranabildiği, bütün olduğunu hissettiği tek yer ormanın kalbi" diyerek oynadığı karakteri anlatırken Köstengil ise, "Ali karakteri biraz belirsiz kalmış bir karakter biz bilmediğimiz ve anlatamadığımız bir karakteri anlatıyor ali karakteri" şeklinde açıklamalarda bulundu.