Siber suçlar patladı 

Hafta sonu bir bankanın mobil iletişim merkezi numarasına benzeyen bir numaradan çağrı geldi. Ben de bankadan aranmış olabileceğimi düşünerek telefonu açtım. Karşımdaki kişi, vatandaşlık numaramı söyleyerek; hesaplarıma yetkisiz erişim olduğunu, mobil telefon bankacılığı kullanılarak hesabımdan üç ayrı EFT işlemi yapıldığını, bu işlemlerin askıda olduğunu ifade etti. Hesabımda para olmadığını bu işlemlerin yapılamayacağını söylediğimde telefondaki kişi, “Ek hesabımınız kullanılmış. Mobil bankacılığınıza girer misiniz?” diye yanıt verdi.

O kadar akıcı ve inandırıcı konuşuyordu ki, neredeyse inanacaktım. “Beni iki dakika sonra arar mısınız” deyip telefonu kapattım. Numarayı kontrol ettim. Hemen bankamı aradım, bu numaranın kayıtlarında olmadığını ve bankaya ait olmadığını söyledi. Banka görevlisinden sonra bu numarayı Emniyet’in ihbar hattına ilettim. Sadece bir bankaya değil, çalıştığım bütün bankalara erişim sağlamaya çalışmışlar, bir diğer hesabımın bulunduğu bankadaki mail adresimi değiştirmişler.

Nasıl yaptıkları ayrı bir konu... Ancak bu çetenin bazı özel bilgilerime ulaştığına şahit oldum. Herhangi bir mağduriyet oluşmadı ancak birçok vatandaşımız, "oltalama" dediğimiz bu tuzağa düşüp, şifrelerini ve özel bilgilerini telefonda bu çetelere veriyor. Bu olayın hemen ardından bugün İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon bilgisi geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yapıla operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: - Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 200 şüpheliyi yakaladık. - Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. - 19 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; 65'i tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. - Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "görev yap kazanç sağla ve ürün satışı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

BÜYÜK OPERASYONLAR DÜZENLENİYOR Türkiye'de son dönemde siber suçlarda büyük artış yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın son operasyonunda 200 kişi yakalanırken, geçen yılın kasım ayında 35 ilde yürütülen büyük siber suç operasyonlarında toplam 429 şüpheli yakalandı. Haziran ayında 52 ilde yapılan büyük çaplı operasyonlarda 423 şüpheli yakalandı. Ekim ayındaki operasyonda 567 kişi, Eylül ayında yapılan operasyonda 170 şüpheli yakalandı. Temmuz operasyonunda 346, ağustos operasyonunda 214 şüpheli yakalandı. Bunların bazıları tutuklanırken, bazıları adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. ÇETELERİN SAYISINDA PATLAMA İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı içinde KOM (Kaçakçılık ve Organize Suç), narkotik ve siber organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda; 552'den fazla organize suç örgütü çökertildi. Bu rakamlar; KOM, narkotik, siber dahil tüm organize suç ağlarını kapsıyor. Yine resmi rakamlara göre; 2025'te organize suç örgütleriyle ilişkili operasyonlarda 6 bin 788 zanlı tutuklandı. SİTELER KAPATILIYOR YENİLERİ AÇILIYOR Geçen yıl bu kapsamda verilen mücadele doğrultusunda bin 250 siber dolandırıcılık sitesi kapatıldı ve bu ağlar çökertildi. Ancak bunlar çözüm olmuyor, bu sitelerin yerine daha fazlası açılıyor. Yine geçen yıl 318 sahte oltalama sitesi ve dijital materyaller ele geçirildi. Açıklanan verilere göre geçen yılın ilk 7 ayında 110 organize suç çetesi çökertildi; bin 92 kişi yakalandı. Bu suç örgütlerine siber dolandırıcılık çeteleri dışındaki suç örgütleri de dahil.

BU ÇETELER NE YAPIYOR? Bu suç örgütleri sosyal medya ağlarını ve bilişim sistemini kullanarak şunları yapıyor: - Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dolandırıcılık, - Mobil bankacılık ve ödeme sistemlerine yetkisiz erişim, - Yasa dışı bahis ve kumar oynatma / nakline aracılık, - Çevrimiçi çocuk istismarı ve müstehcen materyaller bulundurma, - Kişisel verilerin paylaşımı, satışı ve yasa dışı sorgulamalar, - Pos tefeciliği ve kara para aklama şemaları. GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLAR İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonuyla birçok ilde geniş çaplı operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlarda suç tiplerine göre farklı şubelerin özel ekipleri görev alıyor.MASAK, kolluk güçleri ve yargı makamları arasında bilgi ve delil paylaşımı güçlendirildi. Uluslararası vakalar için yabancı hukuk birimleriyle işbirliği yapılıyor. Phishing siteleri ve siber dolandırıcılık ağlarının teknik takibi yapılıyor. Dijital deliller MASAK tarafından finansal izleme ve kara para aklama açılarından da analiz ediliyor.Verilen mücadele ve atılan adımlar siber suç örgütlerinin plan ve yapısını bozmak açısından önemli olsa da önleme, eğitim ve teknik altyapı geliştirme çalışmalarıyla bu mücadelenin daha da güçlendirilmesi gerekiyor.