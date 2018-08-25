Sibir Novosibirsk - Khimki maçı heyecanı

Rusya FNL maçında Sibir Novosibirsk ile Khimki, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Sibir Novosibirsk 9 puanla 14. sırada, Khimki 9 puanla 13. sırada bulunuyor. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Khimki, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; Sibir Novosibirsk galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Khimki galibiyet oranı 2.80.

Sibir Novosibirsk son hafta oynanan Spartak Moscow II maçında 2-1 yenildi.

Khimki ise Rotor Volgograd karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Sibir Novosibirsk, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Khimki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Khimki, 4 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ