Daha dinç olmanızı sağlıyor

Açık havada spor yapmak oksijenin etkili bir şekilde alınması ve kan dolaşımının artması nedeniyle vücuda dinçlik katar. Eğer açık havada yapılan spor, sabah saatlerine denk getirilirse gün içinde daha enerjik olunur. Çünkü egzersizden sonra vücudumuzun dinçliği 4 ile 10 saat arası devam eder.

Daha az hastalanırsınız

Açık havada, özellikle de doğayla iç içe ortamlarda spor yapmak, bolca oksijen almak anlamına gelir. Egzersiz sırasında bolca oksijen alacağınız için bağışıklık sistemini de desteklemiş olursunuz. Bu sayede vücudunuz dışarıdan gelebilecek zararlı unsurlara karşı daha dayanıklı olur.