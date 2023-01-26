Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

Kişinin yapması gereken ya da yapmayı planladığı bir işi sürekli olarak yapmaktan kaçınması erteleme hastalığı olarak tanımlanıyor. Özellikle modern toplumlarda sıklıkla görülen erteleme hastalığı her yaşta yaşanabiliyor. Motivasyon eksikliğinden kaynaklanan bu durumda kişi o anda yapması gereken işi önemsiz bulur. Ancak sonrasında da pişmanlık duyar. Bu halin sürekli olarak tekrarlanmasının ise ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi. İsveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre erteleme alışkanlığına sahip kişilerin ciddi sağlık problemleri olabilir.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    JAMA Network Open'da yayımlanan bir araştırmaya göre, erteleme eğilimindeki öğrencilerin kötü ruhsal ve fiziksel sağlıktan muztarip olma riskinin daha yüksek olup olmadığı değerlendirildi.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden de araştırmacıların aralarında bulunduğu ekip, Stockholm ve çevresindeki 8 üniversiteden 3 bin 525 öğrenci katılımcıyı çalışmaya dahil ederek onlardan 19 Ağustos 2019 ile 15 Aralık 2021 arasında bir yıl boyunca her üç ayda bir anket doldurmalarını istedi.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Çalışmada araştırmacılar öğrencilerin kendi bildirdikleri erteleme davranışlarını, 1 (çok nadir ya da beni yansıtmıyor) ile 5 (çok sık ya da her zaman beni yansıtıyor) arasında derecelendirilen Likert ölçeğini kullanarak Saf Erteleme Ölçeği'nin İsveç versiyonundaki 5 madde üzerinden değerlendirdi.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Ardından sayılar toplanarak 5 ile 25 arasında değişen bir toplam erteleme puanı elde edildi. Öğrencilerden elde edilen veriler daha sonra, ertelemenin 9 ay sonraki daha kötü sağlık çıktılarıyla bağlantılı olup olmadığını belirlemek üzere değerlendirildi.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    RUH SAĞLIĞI SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI

    9 ay sonraki süreçte, katılımcıların kendi bildirdikleri 16 sağlık çıktısı incelendi. Bu çıktılar arasında depresyon, anksiyete ve stres semptomları gibi ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra şiddetli ağrılar yer alıyor. Bu ağrıların görüldüğü yerler arasında boyun ve/veya üst sırt, alt sırt, üst ve alt ekstremiteler de bulunuyor.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    NE TÜR SAĞLIK SORUNLARI GÖZLEMLENDİ?

    Katılımcıların bildirdiği sağlık çıktıları arasında düşük uyku kalitesi, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, esrar kullanımı, alkol kullanımı ve kahvaltı atlama gibi sağlıksız yaşam tarzı davranışlarının yanı sıra yalnızlık, ekonomik zorluklar gibi psikososyal sağlık faktörleri ve genel sağlıkla ilgili sıkıntılar yer alıyor.

    Bulgular, daha yüksek erteleme seviyesinin yaklaşık 9 ay sonraki, önemli ölçüde daha yüksek depresyon, anksiyete ve stres belirtileriyle ilişkili olduğuna işaret ediyor.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    ERTELEME HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

    Kişi her işini ertelemeye başlamışsa ve bu durum günlük rutin hayatını dahi sekteye uğratıyor ise Procrastination diğer bir deyişle erteleme hastalığına sahip olduğu düşünülür. Erteleme hastalığı sebepleri arasında şunlar yer alır:

    Motivasyon eksikliği

    Kötü zaman yönetimi

    Mükemmeliyetçilik

    Başaramama kaygısı

    Kişiliğe uygun olmayan iş seçimi

    Bilgi eksikliği

    Bitirememe kaygısı
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    ERTELEME HASTALIĞI OLANLARA TAVSİYELER

    Kısa yürüyüşler yapın

    Dışarıda kısa da olsa zaman geçirmek zihninize ve bedeninize enerji verecektir.

    Bölünmeyecek zamanlar seçin: Yani ortamı öyle düzenleyin ki o şeyi yapmaya başladığınızda aileniz ya da arkadaşlarınızdan hiç kimse sizi yaptığınız işten kaldırabilecek şekilde temas kuramasın. Farklı bir deyişle telefonunuzun sesini kısın, maillerinize bakmayın, Facebook ve Twitter’a girmeyin. İş bitince kaçırdıklarınıza ayıracak vaktiniz olacaktır.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    En iyi zamanınızı bulun

    Gün içinde en verimli olduğunuz zamanı tespit edin ve işleri olabildiği kadar o zaman diliminde yapmaya gayret edin.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    İşleri 80/20 kuralına göre yapın

    Yapacağınız veya yaptığınız şeyin %80’i bitince yayınlayın, olmuş kabul edin. Kalan 20’yi geri bildirimlere veya gördüğünüz eksiklere göre tamamlarsınız.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Her gün bir işi yapın

    Başlamadan önce düşünün: “Bugün yapacak tek şeyim olsa, neyi yapsam en iyi olurdu?”

    İşleri parçalara ayırın

    İşleri bölün; özellikle büyük işleri. Her iş, birden çok alt parçaya bölünebilir. Bu sayede yapılması gereken şey aşmanız gereken kocaman bir dağ gibi değil, ufak şirin tepeler haline gelecektir.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    En kolayları önce halledin

    Yapılacak işi böldükten sonra 10 dakika veya daha kısa sürede yapılabilecek olanlar varsa işe onlarla başlayın. Onları yapa yapa aslında ne kadar çok şey yapabildiğinizi fark edeceksiniz.

    Kısa aralar verin

    25 dakika çalışın ve 3 dakikalık kısa molalar verin ki beyniniz rahatlasın.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Kendinize hediyeler verin

    Başlamadan önce ufak parçalar belirlediniz ya, her parçayı geçtiğinizde gidin ufak bir şey yiyin. Bisküvi, gofret, tatlı vb.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Bir Venn Diyagramı çizin

    Dünyanın en büyük şirketlerinden General Electric’in Pazarlama Müdürü Beth Comstock, büyük işlere girişmeden evvel nereden başlaması gerektiğine karar vermek için Venn Diyagramları çizermiş. Bunun içinse 3 tane çember çizip 1. çembere “yapması gerekenleri”, 2. çembere “yapmayı sevdiklerini” 3. çembere ise “yapmaktan nefret ettiklerini” başlıklar halinde yazıp, işin alt maddelerini bu tabloya yerleştirip, “yapması gerekenler” ve “ yapmayı sevdikleri” kümelerinde kesişen şeylerle işe başlarmış. Siz de kendi Venn Diyagramınızı oluşturabilirsiniz.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Yeterince uyuyun

    Eğer yorulmuşsanız dikkatini dağıtacak şeylere daha rahat kapılırsınız. Hele uykunuz da gelmişse mutlaka dikkatiniz dağılır. Yarım dikkatle yarım iş yapmaktansa yatın uyuyun.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    “Neden” yaptığınızı hatırlayın

    Saatler, günler, aylar boyunca uğraştığınız veya uğraşacağınız şeyin aslında ne için olduğunu kendinize hatırlatın. Verdiğiniz cevap sizi motive edecektir.
  • Sürekli erteliyorsanız dikkat! Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor

    Bitmişler listesi tutun

    Her günün sonunda yaptığınız şeyleri yazın. Bu sayede günün sonunda o gün ne kadar şey yaptığınızı görecek, hepsini yapabilecek gücün içinizde olduğuna inancınız artacaktır.

    Kendinize iyi davranın

    Tamam, geçmişte işlerinizi belki çok erteleyip durdunuz. Ancak unutmayın ki bu tavsiyeleri geçmişi aşmak için okudunuz. Demek ki sizde gereken umut ve motivasyon var. Kendinizden vazgeçmeyin!

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.