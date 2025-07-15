Cilt sağlığından bağışıklığa, sindirimden göz sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlayan yaz meyve ve sebzeleri ile tanışın. Yüksek su içerikli bu besinlerle hem içinizi serinletin hem vücudunuzu besleyin!

YAZ SICAKLARINDA SERİNLETEN VE BESLEYEN GIDALAR

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, vücudumuzun sıvı ihtiyacı da önemli ölçüde artar. Bu dönemde hem serinletici hem de besleyici özellikleriyle öne çıkan bazı besinler, sağlığımızı korumak açısından oldukça değerlidir. İşte yaz mevsiminin öne çıkan ferahlatıcı besinleri: