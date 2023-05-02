Sıcaklık farkı bir mevsim kadar büyük!

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Türkiye'de sabah saatlerinde doğu ve batı için sokakta bambaşka bir hava var. İzmir'de 23 derece olarak ölçülen sıcaklık, Muş'ta 8 derece olarak kaydedildi. Bir mevsim farkı kadar büyük olan bu sıcaklıklar birbirinden uzaklaşıp yaklaşıyor. Batıda süren bu ilkbahar havası Marmara'da ve Kuzey Ege'de hafta sonu biraz değişiyor. Çarşamba gün içinde ve perşembe kuvvetlenerek gelmesini beklediğimiz yağmurlar hafta sonuna uzanabilir. Çanakkale-Tekirdağ-Balıkesir-Kocaeli-İstanbul arasında yağmurlu geçen 2-3 gün görünüyor. Fakat yağmurlar kısa süreli ve ardından hava açıyor. Günlerin akşamı yaklaşırken yağmurlar da diniyor. Bu sırada 5-6 Mayıs yine bir serinlik, Doğu yükseklerinde yine kar ve Marmara-İç Anadolu-Karadeniz'de lokal yağmurlar toplayacağız.

Kıyı Ege'de ve Akdeniz sahillerindeki yaz havası çok değişmiyor ama güney bölgeler hafta sonu 17-18 derecelere geri inecek ve 6 Mayıs cumartesi Antalya-Mersin boyunca kıyılarda da yağmur görebiliriz. Uzun vadeli tahminler mayıs sonlarına kadar özellikle Marmara'da aşırı sıcaklar öngörmüyor, yaza normalleri (İstanbul için bu tarihte 17-18°C, Ankara için 16-17°C) takip ederek adım adım geçeriz. Ara sıra yaşanan yağmurlu günler toprağın ve yeşillenen doğanın yardımcısı oluyor. Mayısta özellikle öğle saatlerinde (Halk arasında kırkikindi yağmurları denilen) yağmur geçişleri, bazı lokal dolu yağışlar ve rüzgar fırtınaları yaşamamız normaldir. Hareketsiz ve durağan bir hava koşulu yerine özellikle batı ve kuzey bölgelerdeki bu çalkantılı hali ile atmosfer bize yağmurlar bırakıyor.