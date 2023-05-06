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Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti

23 yaşındaki Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Weir'in yaşam desteği ailesinin onayıyla kesildi

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  • Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti - Magazin haberleri

    Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kaza sonucu komaya giren Weir, 23 yaşında hayatını kaybetti.
  • Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti - Magazin haberleri

    Sienna Weir'in yaşam desteği ailesinin verdiği onayla kesildiği öğrenildi.
  • Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti - Magazin haberleri

    Daily Mail'in haberine göre; geçtiğimiz ay attan düşme sonucu komaya giren ünlü modelin yaşamının sona erdirilmesi kararı ailesi tarafından alındı.
  • Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti - Magazin haberleri

    Modeli temsil eden ajans Weir'in fotoğraflarını paylaşarak, "Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.
  • Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti - Magazin haberleri

    Genç yaşta hayatını kaybeden Sienna Weir'in vefatıyla yıkılan sevgilisi Tom Bull, modelin son paylaşımına, "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" yorumunu yaptı.
  • Sienna Weir ailesinin onayıyla hayata veda etti - Magazin haberleri

    Weir, 2022'de Avustralya'nın Miss Universe yarışmasında 27 finalist arasında yer almıştı. Ünlü model, Sidney Üniversitesi'nden mezun olmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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