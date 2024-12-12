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        Haberler Bilgi Yaşam Şifa deposu iğdenin faydaları - İğde ne işe yarar, nasıl tüketilir ve faydaları neler?

        Şifa deposu iğdenin faydaları - İğde ne işe yarar, nasıl tüketilir ve faydaları neler?

        Elaeagnaceae ailesine ait olan iğde, genellikle çalı veya küçük ağaç formunda bulunmaktadır. Halk arasında meyvesi ve ağacıyla bilinen bu bitkinin tarihi oldukça eskilere uzanmaktadır. Hem gıda hem de tıbbi olarak bu bitkiden faydalanılmıştır. Şifa deposu iğdenin faydaları - İğde ne işe yarar, nasıl tüketilir ve faydaları neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:48
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        İğde ise iğde ağacından elde edilen bir meyvedir. Çeşitleri coğrafi bölgelere göre farklılık gösteren iğde, besleyici içeriğiyle öne çıkmaktadır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla sağlık yönünden oldukça faydalıdır. İğdenin faydaları, iğdenin zararları ve iğdenin faydaları nelerdir? İğde nasıl tüketilir? İğde yemek zayıflatır mı? İğde nelere iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.

        İğdenin Faydaları

        İğde, özellikle bağışıklık sistemine olan faydalarıyla bilinir. Tam bir şifa deposu olan bu bitkinin faydaları saymakla bitmez. Ülkemizin her bölgesinde yetişen iğde, çoğu kesim tarafından hala çok fazla bilinmemektedir. Bu sebeple de yararları merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İşte, iğdenin faydaları:

        • Vücudu soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.
        • Sindirim sistemini destekleyerek ishali keser. Lif içeriği sayesinde tok tutar.
        • İdrar yolu enfeksiyonlarında ve böbrek rahatsızlıklarında iyileştirici etki gösterir. Böbrek taşı düşüren kişilere önerilmektedir.
        • Öksürük krizleri önler, öksürüğün kesilmesini sağlar.
        • Nefes alma sorunlarının iyileşmesine destek olur.
        • İğde ağacının çevreye verdiği koku, zihne canlılık vermekte ve dikkati toplamayı sağlamaktadır.
        • Mide bulantılarının daha hızlı geçmesine katkı sağlar ve mide rahatsızlıklarını giderir.
        • Egzama gibi cilt hastalıklarının daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.
        • İğdenin afrodizyak etkisi bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda cinsel isteği arttırıcı etki gösterir.

        İğdenin Zararları

        İğdenin bilinen önemli bir yan etkisi bulunmasa da her besinin olduğu gibi iğdenin de fazla tüketimi çeşitli sorunlar doğurabilir. Özellikle fazla tüketimi kabızlık yaşamanıza sebebiyet verebilir. Aynı zamanda içeriğinde su bulunmadığından dolayı iğdeyi tüketirken su içmeye de özen göstermelisiniz.

        İğdenin Faydaları

        • Yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.
        • Antioksidan özellikleriyle hücre hasarını önlemeye katkı sağlar.
        • İçeriğinde bulunan Omega-7 yağ asitleri cilt sağlığını destekler.
        • Sindirim sistemini destekleyen lifler içerir.
        • Doğal bileşenleriyle iltihaplanmayı azaltır.
        • Kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler.
        • Sindirim sistemini rahatlatır ve hazımsızlığın önüne geçer.
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        İğde Nasıl Tüketilir?

        İğde tüketimi farklı şekillerde sağlanabilir. Taze tüketimi en yaygın tüketim şeklidir. Meyve olarak doğrudan yenebilir; salatalara eklenebilir ya da yoğurtla tüketilebilir. Bir diğer tüketim şekli ise iğde çayıdır. İğde çayı yapmak için kurutulmuş iğde meyvelerine ihtiyaç vardır. Birkaç kurutulmuş iğdeyi sıcak suya ekleyerek yaklaşık 15 dakika kadar demleyebilirsiniz. Dilerseniz çayınıza bal ya da limon ekleyebilirsiniz. İğde reçeli olarak da tüketimi yaygındır. Taze iğdeler şekerle kaynatılır ve tatlı bir kıvam elde edinceye kadar pişirilir. Elde edilen reçeli kahvaltılarda ya da tatlılarda kullanılabilir. İğdeyi kurutarak un haline getirmekte bir diğer tüketim şeklidir. Elde edilen bu un hamur işlerinde veya smoothielerde kullanılabilir.

        İğde Yemek Zayıflatır Mı?

        Kilo verme sürecinde çoğu zaman doğadan yardım alınmaktadır. Doğal alternatifler sindirim sisteminizi düzenleyebilir ve kilo verme sürecinde size yardımcı olabilir. İğde bitkisinin lif içeriği oldukça yüksektir. Lif sindirim sistemini düzenleyerek tokluk hissi sağlayabilir. Bu sebeple iğde tüketimi, kilo kaybına destek sağlayabilir.

        İğde Nelere İyi Gelir?

        İğde bitkisi; kalp hastalıklarından diyabete, astımdan cilt hastalıklarına kadar pek çok hastalığa fayda sağlamaktadır. Ayrıca iltihap önleyici özellikleri de sahiptir.

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