Şifa deposu iğdenin faydaları - İğde ne işe yarar, nasıl tüketilir ve faydaları neler?

İğde ise iğde ağacından elde edilen bir meyvedir. Çeşitleri coğrafi bölgelere göre farklılık gösteren iğde, besleyici içeriğiyle öne çıkmaktadır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla sağlık yönünden oldukça faydalıdır. İğdenin faydaları, iğdenin zararları ve iğdenin faydaları nelerdir? İğde nasıl tüketilir? İğde yemek zayıflatır mı? İğde nelere iyi gelir? İşte, merak edilen detaylar.

İğdenin Faydaları

İğde, özellikle bağışıklık sistemine olan faydalarıyla bilinir. Tam bir şifa deposu olan bu bitkinin faydaları saymakla bitmez. Ülkemizin her bölgesinde yetişen iğde, çoğu kesim tarafından hala çok fazla bilinmemektedir. Bu sebeple de yararları merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İşte, iğdenin faydaları:

Vücudu soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Sindirim sistemini destekleyerek ishali keser. Lif içeriği sayesinde tok tutar.

İdrar yolu enfeksiyonlarında ve böbrek rahatsızlıklarında iyileştirici etki gösterir. Böbrek taşı düşüren kişilere önerilmektedir.

Öksürük krizleri önler, öksürüğün kesilmesini sağlar.

Nefes alma sorunlarının iyileşmesine destek olur.

İğde ağacının çevreye verdiği koku, zihne canlılık vermekte ve dikkati toplamayı sağlamaktadır.

Mide bulantılarının daha hızlı geçmesine katkı sağlar ve mide rahatsızlıklarını giderir.

Egzama gibi cilt hastalıklarının daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

İğdenin afrodizyak etkisi bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda cinsel isteği arttırıcı etki gösterir.

İğdenin Zararları

İğdenin bilinen önemli bir yan etkisi bulunmasa da her besinin olduğu gibi iğdenin de fazla tüketimi çeşitli sorunlar doğurabilir. Özellikle fazla tüketimi kabızlık yaşamanıza sebebiyet verebilir. Aynı zamanda içeriğinde su bulunmadığından dolayı iğdeyi tüketirken su içmeye de özen göstermelisiniz.

İğdenin Faydaları