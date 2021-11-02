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Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkii Bursa-Ankara karayolu üzerinde sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve araçları taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 Fiat marka sıfır araç yanmaktan son anda kurtardı

Sıfır araçları taşıyan TIR'da yangın!
İHA

Araçların yandığını görerek fenalaşan sürücüyü ekipler zorlukla sakinleştirdi. Yangın Saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Şerif Özcan(43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'a henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu Jandarma komutanlığı ve İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Zorlukla yangın yerine ulaşan İtfaye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. O sırada sıfır araçlardan biri yanmaktan son anda kurtarıldı.

Araçların yandığını gören sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekiplerce zorlukla sakinleştirildi. Ambulansa bindirilmek istenen sürücü, "Benim birşeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim" dedi.

Yangın sonucu Markası Fiat olan Egea, fiorino, doblo, modelinde 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi. 1 adet sıfır Fiat araç ise yanmaktan kurtarıldı.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin 3 Milyon TL olduğu öğrenildi.
Ulaşıma kapanan karayolu 1 saat süren çalışma sonucu açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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