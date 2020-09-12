AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce, 2023 yılına kadar kademeli olarak Sıfır Atık Sistemini kurması gereken hedef kitlelere yol gösterici olması için kılavuz hazırlandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan "Sıfır Atık" projesini hedefine ulaşmak için "Sıfır Atık Uygulama Kılavuzları" hazırlandı.

Kılavuzlar, ilgili kurum/kuruluş, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılım sağladığı komisyonların katkılarıyla Bakanlık tarafından oluşturuldu.

Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince 2023 yılına kadar kademeli olarak sıfır atık sistemini kurması gereken hedef kitleler için sürdürülebilir sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesinde yol gösterici olması açısından hazırlandı.

11 KILAVUZ HAZIRLANDI

Hedef kitleler için hazırlanan Sıfır Atık Uygulama Kılavuzları, "Mahalli İdareler Kılavuzu, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Tesisleri Kılavuzu, Havalimanı, Tren ve Otobüs Terminali Kılavuzu, AVM, İş Merkezi, Ticari İşletme ve Plaza Kılavuzu, Eğitim Kurumu ve Yurtlar Kılavuzu, Sağlık Kuruluşları Kılavuzu, Turizm Tesisleri HOREKA (Otel, Restoran, Kafeterya) Kılavuzu, Kırsal Alanlar Kılavuzu, Kurum ve Kuruluş Kılavuzu, Hane ve Siteler Kılavuzu, Sıfır Atık Mavi (Liman, Marina, Kıyı İşletmeleri, Plajlar) Kılavuzu." olarak belirlendi.

Sıfır Atık Uygulama Kılavuzlarında, atık önleme ve atık azaltımına yönelik alınması gereken tedbirler, atıkların türü ve kaynakları ile mevcutta kullanılan ekipmanların belirlenmesi konuları yer alıyor.

Kılavuzda ayrıca sıfır atık sistemine geçiş için ihtiyaçların ortaya konması ve geçişin planlanması, sistemin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla izleme, kayıt tutma ve iyileştirme faaliyetleri de bulunuyor.

Bakanlık tarafından Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin öngörülen süreler içerisinde kurulması varsa eksiklerin tamamlanması için ilgili kurum kuruluşlar ve belediyeler bilgilendirildi ayrıca sistemin işletmeye alınması istenildi.

Hazırlanan kılavuzlar bakanlığın internet sitesinden de yayımlandı.