Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar listesi araştırılıyor. Haziran ayında bankalar, yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını duyurdu. 2025 Haziran ayı itibarıyla pek çok banka 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veya taksitli avans imkânı sunuyor. İşte güncel sıfır faizle kredi veren bankalar