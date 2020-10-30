Sığacık Muhtarı Habertürk'e konuştu: Deniz çekildi futbol sahası gibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sığacık Muhtarı Habertürk'e konuştu: Deniz çekildi futbol sahası gibi oldu

Son dakika bilgisine göre İzmir Depremi'nin ardından Habertürk'e konuşan Sığacık Mahalle Muhtarı Yaşar Keleş, yaşadıklarını anlattı: Deniz çekildi, daha sonra sokakları bastı. Tekerlekli sandalyede yaşayan 90 yaşında bir teyzemiz sulara kapıldı, kurtaramadık.

Sığacık Muhtarı Habertürk'e konuştu: Deniz çekildi futbol sahası gibi oldu

Merkezi Ege Denizi Sisam adasının kuzeyinde gerçekleşen ve İzmir'i de vuran depremin ardından Habertürk'e konuşan Sığacık Mahallesi muhtarı Yaşar Keleş yaşadıklarını anlattı.

Keleş şöyle konuştu: Deniz kenarında çay içiyorduk. Deprem oldu, millet boşluğa geldi. Deniz çekildi, futbol sahası gibi oldu. İnsanlar dağılmadı. Denizin çekilmesinden 5 dakika sonra sular sokakları bastı. Baktık ki, bir yaşlı teyzemiz suyun içinde gidiyordu. Yakaladık ama kurtaramadık. 90 yaşındaydı. Yat limanında tekneler halatlardan koptu. Kıyıya vurdular. Arabalar da denizin içinde. Bir yarım saat önce deniz yeniden taştı. Esnaf bitti, kale içinde her taraf bitik...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Habertürk infografik sayfasından haberler
GÜNDEMBüyük depremler
İzmir İstanbul arası açık mı? İzmir İstanbul otoyolu son durum ne?
GÜNDEMİzmir'e girişler kapatıldı!
SON DAKİKa: Kuşadası'nda deprem! 5.1 şiddetinde...
GÜNDEMKuşadası'nda 5.1'lik deprem
Son dakika haberi... İzmir'e girişler kapatıldı - HABERLER
GÜNDEMİzmir'e girişler kapatıldı
Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasında bulunması gerekenler
GÜNDEMDeprem çantasında neler olmalı?
Son dakika haberi Kuşadası'nda deprem mi oldu? Kuşdası son depremler
GÜNDEMKuşadası'nda deprem mi oldu?
Son dakika haberler... Pandemide arama-kurtarma nasıl yapılır?
GÜNDEMPandemide arama-kurtarma nasıl yapılır?
SON DAKİKA İZMİR DEPREMİ: Prof. Naci Görür, İzmir depremini Habertürk'e değerlendirdi - Haberler
GÜNDEMProf. Naci Görür Habertürk'e konuştu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama
GÜNDEMAltun'dan provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama
Fay Yasası nedir? Fay Yasası ile neler yapılacak?
GÜNDEMFay Yasası nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X