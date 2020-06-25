Sigara kullanan kişilerin başlıca eziyetlerinde biri de sigarayı bırakmaya çalışmalarıdır. Sigarayı bırakırken kişileri en çok etkileyen durumlardan biri de nikotin yokluğudur. Sigara da bağımlılık yaratan nikotin; bırakırken de kişilerin agresif, öfkeli, konsantrasyon bozukluğu, iştah artışı ve kabızlık şeklinde sorunlar yaşadığı görülebilmektedir.

Sigarayı azaltarak bırakmaya çalışmak kişinin kendine eziyet etmesinden başka bir şey değildir. Sigara içmemek nikotinin vücuttan 48 saat sonra tamamen atılması demektir. Azar azar sigara içerek bırakmaya çalışan kişilerde bu durum her sigara içerken yenilenmekte ve vücudun bir türlü nikotini atamamasına neden olmaktadır. Kişi her sigara içtiğinde bir sonraki sigara içme zamanını dört gözle bekler hale gelir, daha çok içmeye istekli olur.

Bu şekilde sigarayı bırakmaya çabalamak kişinin kendini kandırması ve işkence çektirmesinden başka bir şey olmayacaktır. Ayrıca bu durum sonucunda kişilerin bir sigara içerken daha derin nefesler çekmesi, nikotinin iyice vücuda işlemesini sağlamaktadır.

Tabi ki sigarayı azaltarak bırakanlarda olmaktadır. Bu aslında tamamen kişinin iradesiyle alakalı bir durumdur. Fakat vücudun bir an önce temizlenip, nikotin bağımlılığından kurtarılması için sigaranın birden kesilip bırakılması en mantıklı ve sağlıklı olanıdır.