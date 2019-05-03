Güncel sigara fiyatları ne kadar? 2019 Sigara fiyatları zammı? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Resmi Gazete'den yayınlanan kara ile sigara fiyatlarındaki yeni düzenleme belli oldu.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Sigarada yılbaşında sıfırlanan asgari maktu vergi oranı paket başına 5.36 lira olarak geri geldi. 1 paket sigara bu fiyatın altına satılamayacak. Sıfırlanmadan önceki maktu vergi 5.6 liraydı. Yapılan düzenleme ile 7.5 liraya satılan en ucuz sigaralar 8 liraya çıkmak zorunda kalacak.

Veya firmalar 50 kuruşu ceplerinden karşılayacak. Pazarın yüzde yarımının 7.5 liraya satılan ucuz sigaradan oluştuğu hesaplanıyor. Yani yeni düzenleme ile doğru bir yola girilse de pazarın çok küçük bir kesiminin etkilenmesi hem vergi gelirleri hem de sigara tüketiminin azaltılması için yeterli görülmedi.

SİGARADA NE DEĞİŞTİ?



SİGARADAN ALINAN ÖTV 5.36 TL'DEN AZ OLAMAYACAK



Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor. 1 Ocak’ta asgari maktu verginin sıfırlanmasının ardından, bazı sigara firmalarının fiyatlarda indirim yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Sigaradan iki tür vergi alınıyor. Biri oransal diğeri asgari maktu vergi. Yılbaşında yapılan düzenleme ile oransal vergi yüzde 63'ten yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylece pahalı sigaralardaki toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi olmuştu.

Aynı düzenlemeyle paket başına 5.60 TL'ye karşılık gelen asgari maktu vergi sıfırlanmıştı. Bunun fiyatı düşük olan sigaralarda indirime yol açacağı öngörülmüştü. Yapılan yeni düzenleme ile paket başına asgari 5.36 TL tutarında ÖTV alınacak. Bu adım ucuz sigaralarda fiyat indiriminin önünü kapatacak.