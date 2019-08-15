Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Sigara fiyatları SON DAKİKA! Sigara fiyatları arttı mı? İşte 2019 zamlı sigara fiyatları

Sigara fiyatları tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Bugün Resmi Gazete'den yayınlanan karar ile sigaradan alınan maktu vergi tutarı artırıldı. Peki Sigara fiyatları arttı mı? İşte 2019 zamlı sigara fiyatları...

Sigara fiyatları

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Sigara fiyatlarında geçtiğimiz günlerde yapılan 3 liralık zammın ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgilere göre bir paket içinde yer alan her sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Peki Sigara fiyatları arttı mı? İşte 2019 zamlı sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI ARTTI MI?

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarının 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte piyasada 11.60 TL'nin altında sigara kalmayacak. Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu. Daha önce 8.60 TL’nin altındaki sigaralar asgari bir vergiyi öderken, artık 11.60 TL’nin altındaki paketler için aynı vergi ödenecek. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 11.60 TL’nin altında fiyatla sigara satılamayacak.


SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Asgari maktu vergi, ucuz sigaralardan belli bir tutarın altında vergi alınmasını önlemeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle bir paket sigaradan alınan en az vergi 5.80 TL’den 7.80 TL’ye çıktı. Daha önce 8.60 TL’nin altındaki sigaralar asgari bir vergiyi öderken, artık 11.60 TL’nin altındaki paketler için aynı vergi ödenecek. Başka bir ifadeyle, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 11.60 TL’nin altında fiyatla sigara satılamayacak. Düzenlemeden önce piyasadaki en ucuz sigara 8.50 TL'ydi.

Sigaraya en son 2 Ağustos'ta zam gelmiş, 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konut kredisi faiz oranları son durum! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbankası konut kredisi faizleri 2019
MERAK EDİLENLERKonut kredisi faiz oranları son durum
İmar Barışında son gün ne zaman? İmar Barışı ödemesi nasıl yapılır?
MERAK EDİLENLERİmar Barışı ödemesi nasıl yapılır?
Bugün bankalar açık mı? 15 Ağustos 2019 bankalar açık mı? Bankaların çalışma günleri ve saatleri hts
MERAK EDİLENLERBugün bankalar açık mı? 15 Ağustos 2019!
Kadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron son dakika haberleri
MERAK EDİLENLERKadroya geçen taşeron işçiye tediye ödemeleri 2019
LTB saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Little Big çalışma saatleri 2019
MERAK EDİLENLERLittle Big (LTB) çalışma saatleri 2019
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? 2019 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli bayram ikramiyeleri yattı mı?
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bağkur ve Emekli sandığı 2019 Bayram ikramiyesi ödendi mi?
MERAK EDİLENLEREmekli bayram ikramiyeleri yatmaya başladı!
e-Bordro Ağustos 2019 maaş sorgulama! Maliye Bakanlığı e bordro hizmeti! E-Bordro maaş nasıl öğrenilir?
MERAK EDİLENLERe-Bordro Ağustos 2019 maaş sorgulama!
SGK 4A hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet SGK 4A hizmet dökümü sorgulama işlemi 2019
MERAK EDİLENLERSGK 4A hizmet dökümü sorgulama 2019
SGK Ölüm aylığı nedir? Ölüm aylığı nasıl hesaplanır? 2019 Ölüm aylığı nasıl alınır?
MERAK EDİLENLERSGK Ölüm aylığı nedir? Ölüm aylığı nasıl hesaplanır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X