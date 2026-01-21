Sigara içmek günah mı? Diyanet'e göre sigara içmek caiz mi?

Sigara, modern dönemde yaygınlaşan alışkanlıklardan biri olmakla birlikte insan sağlığına verdiği zararlar nedeniyle dini açıdan da değerlendirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, sigara içmenin hükmünü belirlerken “kişinin kendisine zarar vermesi”, “israf” ve “kul hakkı” gibi temel ilkeleri esas almaktadır. Bu çerçevede sigara içmenin günah olup olmadığı ve caiz sayılıp sayılmadığı konusu netlik kazanmaktadır. Peki İslamiyet özelinde sigara içmenin bir günahı var mı?

SİGARA İÇMEK GÜNAH MI?

Sigara içmek günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre sigara içmek dinen sakıncalı kabul edilmektedir. Sigaranın insan sağlığına ciddi zararlar verdiğinin bilimsel olarak ortaya konulmuş olması, bu alışkanlığın günah kapsamında değerlendirilmesine neden olmaktadır. Diyanet, kişinin kendi sağlığını bilerek tehlikeye atmasını, İslam’ın temel ilkeleriyle bağdaşmayan bir davranış olarak görmektedir. Bu nedenle sigara içmek, harama yakın mekruh veya doğrudan günah olarak nitelendirilmektedir.

SİGARA İÇMEK CAİZ Mİ?

Peki sigara içmek caiz mi? Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre sigara içmek caiz değildir. İslam’da insan bedeninin korunması emredilmiş, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması istenmiştir. Sigaranın hem içene hem de çevresindekilere zarar vermesi, bu fiilin caiz görülmemesinin başlıca nedenleri arasına girmiştir. Ayrıca sigara, gereksiz yere para harcamaya yol açtığı için israf kapsamında da değerlendirilmekte ve bu yönüyle de dinen uygun bulunmamaktadır. SİGARA İÇMENİN GÜNAHI VAR MI? Peki sigara içmenin günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre sigara içmenin günahı bulunmaktadır. Sigara sağlığa zarar vermesi, bağımlılık oluşturması ve başkalarının da zarar görmesine neden olması sebebiyle İslam ahlakına aykırı kabul edilir. Yani Diyanet, sigara içen kişilerin bu alışkanlığı terk etmeleri gerektiğini vurgulamakta ve sağlığa zarar veren bu tür davranışlardan uzak durulmasını tavsiye etmektedir. Bu nedenle sigara içmek, dini açıdan hoş görülmeyen ve kaçınılması gereken bir davranış olarak değerlendirilmektedir.

ELEKTRONİK SİGARA GÜNAH MI? Peki elektronik sigara günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre elektronik sigara da insan sağlığına zarar veren bir alışkanlık olarak değerlendirilmektedir. Elektronik sigaranın zararsız olduğu yönündeki iddiaların bilimsel olarak kesinlik kazanmamış olması ve bağımlılık yapıcı etkisi sebebiyle dinen sakıncalı kabul edilmektedir. Bu nedenle elektronik sigara kullanımı da sigara ile aynı hüküm kapsamında ele alınmakta ve günah olarak değerlendirilmektedir. NARGİLE İÇMEK CAİZ Mİ? Peki nargile içmek caiz mi? Diyanet’e göre nargile içmek caiz değildir. Nargile, sigaraya benzer şekilde insan sağlığına zarar veren bir tütün ürünüdür ve bağımlılık yapıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca nargilenin uzun süreli kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı, nargile içmenin de dinen uygun olmadığını ve kaçınılması gereken bir davranış olduğunu belirtmektedir. ALKOL KULLANMANIN HÜKMÜ NEDİR?