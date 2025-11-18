Sigara kullanan 45 yaş üzeri 4 kişiden birinde KOAH görülüyor

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Aydemir, sigara ve tütün ürünlerine maruz kalanların büyük oranda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) riski taşıdığını söyledi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Aydemir, KOAH'ın, akciğerlerin, hava yollarının hasarlanması ve harap olması sonucu ortaya çıkan, dönüşü bulunmayan bir hastalık olduğunu ve gitgide ilerlediğini söyledi.

Aydemir, akciğerdeki hasarın oluşmasında en önemli sebebin sigara dumanı olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Sigara içen, tütün dumanına maruz kalan hastalarda KOAH'ı çok büyük oranda görmekteyiz. 45 yaş üzeri sigara içen her 4 kişiden birinde KOAH ortaya çıkmaktadır. KOAH'ın çözümü ise hiç sigaraya başlamamak, içmemek ya da en erken zamanda bırakmaktır. Eğer erken evrede sigara bırakılmazsa hastalık gittikçe ilerliyor ve son dönem solunum yetmezliği tablosu ortaya çıkıyor. Solunum yetmezliği geliştiğinde hastalar oksijen cihazına bağımlı hale geliyor."

REKLAM "KOAH HAYAT KONFORUNU VE YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜREN HASTALIK" Aydemir, KOAH'lı hastaların kablolara ve hortumlara bağlı yaşadığını, çarşıya, pazara ve düğüne gidemediğini, hayatlarının son yıllarını "evde hapis hayatı" şeklinde geçirdiğini anlattı. "Sigarayı bırakma" tavsiyesinde bulunan Aydemir, "KOAH hayat konforunu çok bozan ve yaşam kalitesini düşüren hastalık. Bunun önlenmesinin tek yolu en erken evrede tespit edilir edilmez sigaranın bırakılmasıdır. Bizim hastalara tavsiyemiz, özellikle 45-50 yaş üzeri sigara içen, öksürük, balgam şikayetleri olan hastaların muhakkak göğüs hastalıkları uzmanına başvurması yönündedir. Hastalığın tanısı gayet basit şekilde konulabiliyor ve yapılan müdahalelerle, tedaviyle sigaranın bırakılmasıyla önlenebiliyor ve tedavi edilebiliyor" diye konuştu. "DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM HİÇ SİGARA KULLANMAM" Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KOAH tedavisi gören 73 yaşındaki Şükrü Turna, 20 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini ve zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi. Sigaraya erken yaşta başladığını belirten Turna, "Doktora gittiğimde nefes darlığından dolayı bu hastalık ortaya çıktı, belki daha önceden de vardı ama şu an çok kötüyüm. 7 gün yoğun bakımda yattım, zindanda yattım gibiydi. Dünyaya bir daha gelsem sigara kullanmam, zindana girmem. O zindanı göz önüne alarak sigarayı ona göre içsinler. Sigaradan kötü bu dünyada başka bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.