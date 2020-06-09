Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Uzmanlara göre sigara içenler koronavirüse karşı daha riskli durumda. Pandemi sürecinde tütün ürünleri kullanmanın kişileri daha büyük bir tehlikeye sürüklüyor olması, sigarayı bırakmak isteyenlerin Yeşilay'a rekor sayıda başvuru yapmasını sağladı. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ı arayan danışanların 'Koronavirüs, sigara içenleri daha kötü etkiliyormuş. Çocuklarımla daha fazla zaman geçirebilmek için sigarayı bırakmaya karar verdim” gibi ifadeleri sıkça kullandığına dikkat çekti.

Pandemi döneminde de sigaranın verdiği zararlara özellikle dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Habertürk'ün sorularını yanıtladı.

Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay’a rekor sayıda başvuru oldu. Sigaranın Covid-19 riskini 14 kat artırdığı bilgisi bu rekor sayıda bir etken mi?

Evet, son 5 haftada YEDAM’a gelen 10 bin 828 çağrının yüzde 76’sı tütün bağımlılığı ile ilgili oldu. Koronavirüs ülkemizde görülmeden önce gelen aramaların yalnızca yüzde 12’si tütün bağımlılığı ile ilgiliydi. Bu artışta Yeşilay olarak “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” sloganıyla yürüttüğümüz iletişim kampanyasının etkisi büyük.

Biz bir asırdır bağımlılıklara karşı mücadele veriyoruz, en önemli mücadele alanlarımızdan biri olarak da sigara bağımlılığını görüyoruz. Bu nedenle herkesin sağlığına dikkat etmeye çalıştığı bu pandemi döneminde de, sigaranın verdiği zararlara özellikle dikkat çekmek istedik. Bu doğrultuda sigarayı bırakma çağrısı yapan “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” kampanyamız kapsamında sigaranın akciğere verdiği zarara dikkat çeken bir film hazırladık. Koronavirüsün temas yoluyla solunum sistemi ve akciğerlere tutunarak bağışıklık sistemini zayıflattığını, sigara ve tütün ürünleri kullanımının tedaviyi güçleştirdiğini ve koronavirüs riskini 14 kat artırdığını vurguladık. Sigarayı bırakmak isteyenleri de 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Danışma Hattı'nı arayarak ücretsiz olarak psikolojik destek almaya davet ettik. Kampanyanın vatandaşlarımıza ulaşmasından ve sigarayı bırakmakla ilgili olumlu geri dönüşler almaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız, insanların böyle bir kampanyaya ihtiyaçları duyduklarını, bu da kampanyamızı sahiplenmelerindeki olumlu etkiyi gösteriyor. Vatandaşlarımızın kampanyamızı sahiplenmelerinin neticesinde de bu başarılı sonucu sağlamış olduk.

"İKİSİNDEN BİRİ BENİ ÖLDÜRECEK"

Koronavirüsün sigara içme sıklığıyla ilişkili olarak erkeklerde daha çok görüldüğü bilinen bir gerçek ve ileri yaştaki vatandaşları daha çok etkiliyor. Bu bilgiler ışığında koronavirüs korkusunun bizleri sigaradan uzak bir yaşam ve sağlıklı bir hayat tarzına yönlendirdiğini söyleyebilir miyiz?

Koronavirüs, can kaybına yol açabilen ciddi bir salgına neden olduğu için zor günlerden geçtiğimiz pandemi döneminde yaşadığımız kayıplar; korku, öfke ve endişe duymamızı kaçınılmaz kılıyor. Salgın hastalık gibi ciddi kriz zamanlarında insanda oluşan ilk güdü, yaşam güdüsüdür. Koronavirüs belirtileri arasında olan kuru öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı gibi problemler sigara ve tütün ürünleri kullananlarda yaşam güdüsüne dair birtakım korku ve kaygıları sağlık endişesi açısından tetiklemiş olabilir. Danışma hattımıza gelen çağrılarda da bunun örneklerini görüyoruz.

Danışanlarımız “Koronavirüs, sigara içenleri daha kötü etkiliyormuş. Çocuklarımla daha fazla zaman geçirebilmek için sigarayı bırakmaya karar verdim” ya da “Koronavirüs salgınından ötürü dışarı çıkmıyorum ancak sigara almak için dışarı çıkıyorum. İkisinden biri beni öldürecek, bırakmanın zamanı geldi” gibi ifadeleri sıkça kullanıyorlar. Dolayısıyla salgının bağımlılıklardan uzak bir yaşam noktasında farkındalık oluşturduğunu söyleyebiliriz. Koronavirüs salgını döneminde vatandaşlarımıza sigarayı bırakma konusunda sağlamış olduğumuz bu destek, büyük bir ihtiyacı karşılamış oldu. İnsanlarımız, sigaranın zararları konusunda belli bir farkındalık düzeyine ulaşmış durumdalar. Ancak, sigarayı bırakma konusunda bir destek ve dayanağa ihtiyaç duyuyorlar, hayatlarında bir milat olsun istiyorlar. Kampanyamız tam da bu noktada, ihtiyaç duydukları desteği ve miladı sağlamış oldu. Yalnızca bilgi vermenin yeterli olmadığının farkındayız, biz bu zorlu süreçte sigarayı nasıl bırakacakları konusunda da her zaman destek vermeye hazırız.

SİGARAYI BIRAKINCA İŞTE BUNLAR OLUYOR

Sigarasız bir yaşamın bize sağladığı avantajlar nelerdir?

Tütün, elektronik sigara, nargile ve ısıtılmış tütün ürünlerinin genel vücut sağlığına ve tüm organlarımızın fonksiyonlarına olumsuz etkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Sigaranın, toplumsal, sosyal, ekonomik ve küresel anlamda da etkilerine bakmamız çok önemli. Sigarayı bırakan her insan, hem ailesinin hem de sevdiklerinin pasif içicilikten etkilenmesinin de önüne geçiyor. Bunun dışında, elbette tütün endüstrinin insan sağlığı üzerinden sağladığı ekonomik gücü de sekteye uğratmış oluyoruz. Ve elbette, sigaranın sağlığa olan olumsuz etkisinin diğer önemli sonucu da ülkemiz sağlık sektörü ve sağlık ekonomisine vermiş olduğu ciddi zararlar oluşturuyor. Sigarayı bıraktığınız an, tüm bu zararları da engellemiş oluyorsunuz.

Bildiğiniz üzere; tütün dumanı, bağışıklık sistemini baskılayarak fonksiyonlarını bozuyor. Bağışıklık sisteminin zayıflığı da özellikle bu salgın döneminde tedavi sürecini geciktirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi gibi nedenlerle de sağlık için bir tehdit oluşturuyor.

Ancak iyi haber şu ki, insan vücudu iyileşmeye programlı ve sigarayı bıraktığınız andan itibaren onun verdiği zararları iyileştirmek için çalışmaya başlıyor. Çalışmalar sigarayı bıraktıktan sonra vücuttaki değişimin şu şekilde olduğunu gösteriyor:

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye, 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımından temizlenir ve ciğerlerin daha iyi çalışması sağlanır.

2 gün sonra tat ve koku duyuları keskinleşir.

2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır.

3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerler güçlenir. Bu etkilerin her biri bireylerin bağışıklık sistemini de güçlendirir.

"SALGIN DÖNEMİ BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMAK İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜLMELİ"

Sigara sadece onu içen kişiyi değil, çevredeki kişileri de etkileyip, onların hastalanmasına neden olur. Peki, sigarayı bırakmak isteyip bırakmakta zorluk yaşayanlara ya da sigarayı bırakmayı düşünmeyenlere neler önermek istersiniz?

Sigara kullananların, salgın dönemini bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyor, ifade ettiğiniz gibi çevresindekilere de zarar veriyor olması nedeniyle hem kendileri hem de sevdikleri için “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” diyoruz.

Sigarayı bırakma kararı verenler öncelikle YEDAM ile birlikte hazırladığımız 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarına ilişkin videoyu izleyebilirler. Ancak bu gibi stresin olduğu dönemlerde daha fazla psikolojik destek ihtiyacı ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda da 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'nı arayarak ücretsiz olarak psikolojik destek hizmetimizden yararlanabilirler.

Hattımızı, yakını için arayanlara da yakınına bırakma konusunda nasıl destek olabileceği anlatılıyor. Yakınını tedaviye motive edebilmesi için uygun iletişim teknikleri paylaşılıyoruz.

Son olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz “Evine Sağlık Buluşmaları”ndan bahsetmek isterim. Buluşmalar kapsamında çok değerli uzmanlarımız, 1920 yesilay instagram hesabımızdan evlere konuk olarak, hem fiziksel hem de ruh sağlığının anahtarı olacak bilgileri paylaşıyorlar. Vatandaşlarımız, canlı yayınlarımızı da takip ederek; bireyden topluma sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve bağımlılık gibi konu başlıkları hakkında önemli bilgiler edinebilirler.