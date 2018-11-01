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Sigara paketindeki fotoğrafa tazminat davasında karar çıktı: Benziyor ama o değil

Sigara paketleri üzerinde fotoğrafı bulunduğunu iddia eden İbrahim A.'nın açtığı davada karar çıktı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme davanın reddine karar verdi. Kararda "Bilirkişi incelemesinde fotoğrafın çok az derecede davacıya benzediği açıklanmış ancak sigara paketi üzerindeki fotoğrafla aynı kişi olduğu bilimsel olarak tespit edilememiştir" denildi

01.11.2018 - 07:51 | Güncelleme:

Hastanede tedavi gördüğü sırada, fotoğrafının izinsiz çekilip sigara paketleri üzerinde yayımlandığını iddia ederek dünyaca ünlü 5 sigara firmasına 302 bin liralık tazminat talebinde bulunan İbrahim A.’nın davası reddedildi.

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, nefes darlığı ve kuru öksürük şikâyetiyle 9 yıl önce bir devlet hastanesinde tedavi gören İbrahim A.’nın iddiaya göre yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada izinsiz fotoğrafı çekildi ve bu fotoğrafı sigara paketlerinin üzerinde yer aldı. Yine iddiaya göre İbrahim A. bu fotoğrafı yüzünden fabrikadaki işinden oldu. Fotoğrafı yaşadığı Tekirdağ’da çok konuşulan İbrahim dünyaca ünlü 5 sigara firmasına 6 yıl önce dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Sigaraların toplatılmasını, şimdilik 2 bin lira maddi ve 300 bin lira manevi tazminatın davalı sigara şirketlerinden tahsilini istiyoruz” denildi.

TARİHLER UYUŞMUYOR

Davaya cevap veren 5 büyük sigara firmasının avukatı, “Fotoğraftaki kişi İbrahim A. değildir. Fotoğraf 2005’te çekilmiştir. Davacı hastanede 17-23 Haziran 2009’da tedavi gördüğünü belirtmiştir. Dava reddedilsin” dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme davanın reddine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, “İbrahim A. ile sigara paketi üzerindeki fotoğraf benzerlik gösterse de o değildir. TAPDK’nın yazısında davaya konu fotoğrafın AB Komisyonu tarafından yayımlanan kaynak listedeki fotoğraflar arasından seçildiği belirtilmiştir. Davacı ise fotoğrafın kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Bilirkişi incelemesinde fotoğrafın çok az derecede davacıya benzediği açıklanmış ancak sigara paketi üzerindeki fotoğrafla aynı kişi olduğu bilimsel olarak tespit edilememiştir. Davacının hastanede yattığı zamansal olarak imkânsızlığıyla da anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    Teselli için bir paket sıgara göndersinler arkadaşa
  • Misafir 14 dakika önce
    Kısa yoldan zengin olma hayalleri
  • Misafir 20 dakika önce
    Uyanığa bak hele.
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