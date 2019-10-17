Sigaranın sağlığa zararları nelerdir?

Sigaranın Zararları Nelerdir? Madde Madde Sağlığa Zararları

Sigara kullanımı; günden güne artan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen çok kötü bir bağımlılıktır. Kullanan kişileri verdiği zararlardan dolayı yavaşça öldürmektedir. İçerisinde bulunan 4000’den fazla kimyasal zararlı maddeler nedeniyle birçok hastalığa ve sonucunda ölümlere yol açabilmektedir. Bunların dışında meydana getirdiği zararlar şu şekildedir;

Sigaranın Madde Madde Sağlığa Zararları

Hamilelik döneminde sigara kullanan kadınların bebeklerinde %85 oranında engelli doğma ve erken doğum durumları görülmektedir.

İçeriğinde bulunan karbonmonoksit nedeniyle kanda bulunan oksijen miktarını düşürür ve damarlarda yağ birikimini yükselterek, kalp krizi riskini arttırır.

Mide, yemek borusu, pankreas, prostat, akciğer, ağız kanserleri riskinin artmasına neden olmaktadır.

Dişlerde sararmalar ve dişleri kaybetme durumları oluşabilmektedir.

Gün geçtikçe beyin hücrelerinde daha fazla ölüme sebep olarak; Alzheimer riskini arttırır.

Koku alma duyusundaki hassasiyet azalmaktadır.

Gözlerde katarakt oluşumu ve körlük meydana gelebilmektedir.

Deri yapısının bozularak; erken kırışmalara neden olmaktadır.

Yaraların geç iyileşmesine ve kanamaların geç durmasına neden olmaktadır.

İnsülin salgılanmasının körelterek; diyabetin gelişmesine neden olur.

Damarların tıkanması sonucu kangren oluşumlarının meydana gelmesine ve bu kısımların kesilmesine neden olmaktadır.

İçeriğinde bulunan nikotin, katran ve karbonmonoksit nedeniyle astım, bronşit ve amfizem hastalıklarına neden olmaktadır.

Yukarıda belirtilen zararları sadece bilinenlerdir. Bunların dışında daha birçok zararı olduğu düşünülmektedir. Sağlığınız için sigarayı bırakmak en mantıklı seçenek olacaktır.