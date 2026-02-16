Sigaraya zam mı geldi? 16 Şubat en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "Hangi sigara grubuna zam gelecek, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte 2026 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
Bir sigara grubuna zam geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Gelecek olan zammın hangi sigara grubunda geçerli olacağı, sigaraya ne kadar zam geleceği, sigara zammının ne zamandan geçerli olacağı tütün kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Sigaraya zam mı geldi, 16 Şubat en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi, sigara zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?" İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ, HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla JTİ sigara grubuna zam geleceğini duyurdu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Sigara zammı sonrasında en ucuz sigara fiyatı 100 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara 115 TL oldu.