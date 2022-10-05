5 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene içerisinde sigaraya 5 kere zam geldi. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam görülmüştü. Bu sene içerisinde sigaraya toplam 8 lira zam geldi ve en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira oldu.