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Sigorta sektörü hasar ödemelerine başladı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta şirketlerinin depremin ilk gününden itibaren, tek yürek halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sigorta sektörünün hasar ödemelerine başladığını bildirdi

Sigorta sektörü hasar ödemelerine başladı
AA

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdüklerini, yüzyılın en büyük afetiyle karşı karşıya olduklarını ancak sigorta sektörünün bugünler için var olduğunu aktardı.

Sektör olarak, bölge ekipleri, paydaş kurumlar, acenteler ve uzmanlarla sahada olduklarına işaret eden Benli, hasar gören sigortalıların hayatlarını kolaylaştırmak için üzerlerine düşen görevleri ivedilikle yaptıklarını, sektörün hasar ödemelerine başladığını duyurdu.

Benli, "Zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için tüm sigorta şirketleri olarak hasar sürecin hızlandırılmasından, çağrı merkezlerinde depremden zarar görenlere ayrı hatların açılmasına ve bölgede hasar iletişim merkezlerinin kurulmasına kadar bir dizi önlem aldık ve almaya devam ediyoruz. Sigorta sektörü ekonomik devamlılığın sağlanmasında en önemli sektör konumunda. Zorunlu deprem sigortasının yanında deprem teminatı içeren, kasko, yangın, hayat ve ferdi kaza sigorta poliçelerini de hesaba kattığımızda bölgede deprem teminatı içeren toplam poliçe sayısı 4 milyon civarında" dedi.

Sigortanın öneminin böyle zamanlarda daha iyi anlaşıldığını, hasarların telafisinin ana işleri olduğunu ve bunu poliçe şartları doğrultusunda en iyi şekilde yapacaklarını vurgulayan Benli, "Sigorta sektörü olarak, kayıpların giderilmesi ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan seferberlikte üzerimize düşen görevleri birlik ruhu ile yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Benli bu süreçte yardımların yanı sıra hasar tespiti ve ödemelerinin hızlandırılmasının kritik önemde olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "​​​​​​​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları afet bölgesindeki hasar tespitine devam ediyor. Biz de süreçleri hızlandırmak için Bakanlığın raporlarına ve DASK ödemelerine paralel aksiyonlar alıyoruz. Deprem sonrasında DASK hasar ödemelerine hızlıca başlandı. Ayrıca birçok şirketimizin 'mobil hasar destek noktaları' da bölgede devreye girdi. Şirketlerimizin hasar yöneticileri ile 200'den fazla eksperimiz sahada tespitlerini yapıyorlar. 1.000’i aşkın personelimiz hem destek çalışmalarına katılıyor hem de hasar gören sigortalılarımızın hayatını bir nebze kolaylaştırmak için süreçleri ivedilikle işletiyor" bilgilerini verdi.

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