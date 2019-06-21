2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre Sompo Sigorta, tüm dağıtım kanallarını etkin olarak kullanan şirketler arasında yüzde 95,7 ile en iyi birleşik rasyoya sahip şirket oldu. Toplam üretimde yedinci sırada olmasına karşın bilanço kâr sonucunda yine ilk üçte yer aldı. Sektörde önemli bir rasyo olarak kabul edilen, bilanço sonucunun net kazanılan pirime oranında yine tüm dağıtım kanallarını etkin olarak kullanan şirketler arasında sektör lideri olan Sompo Sigorta, özkaynak büyüklüğü açısından da üçüncü sıradaki yerini korudu. Diğer yandan sermayeler açısından en belirleyici rasyo olan, özkaynak getiri oranında, son 3 yıl ortalamasında tüm dağıtım kanallarını kullanan şirketler arasında ilk sıraya yerleşti.

TEKNİK KAR YİNE YOK

Sompo International Perakende Platformu ve Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, sektörle ilgili yaptığı değerlendirmede; 2019 yılının ilk çeyreğinde sektörün teknik olarak yine kâr edemediğini belirterek“800 milyon TL civarında bir zarar açıklayan sektör yüksek faiz ortamındaki finansal getirilerin etkisiyle vergi öncesi 980 milyon TL civarında kâr elde etmeyi başardı. Ancak özellikle birleşik rasyoda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde bir bozulma göze çarpıyor. Sigortacılık sektörünün en temel performans göstergesi sayılan birleşik rasyodaki bozulma sürdürülebilir ve sağlıklı gelişmeyi tehdit ediyor. Nitekim 2018 yılının ilk çeyreğinde 101.7 olan bileşik rasyobugün 110.8 seviyesine gelmiş durumda” dedi.

YÜZDE 20.4 BÜYÜME

Dalaş; “Dört aylık pirim üretimi büyüme performansına bakıldığında da sektörümüz enflasyona paralel yüzde 20.4 civarında bir büyümeyi gerçekleştirdi ki aslında reel olarak bugün için bir büyümeden söz edemiyoruz. Aslında genelde sürekli enflasyonun üzerinde büyüyen sektörümüzün büyümeyi sürdürmesi, hayat dışı sigortacılık endüstrisinin temel performansı sayılan teknik kâr üretebilme becerisine bağlıdır. Çünkü doğrudan finansal enstrümanlar ve konjonktüre bağlı elde edilen esas faaliyet dışı yüksek kârlar sürdürülebilir olmadığı gibi üzerinden vergi ödendikten sonra sermayedar açısından varlıkların hangi ölçüde geliştirildiği ya da korunduğu tartışma konusudur” açıklamasında bulundu.

KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ

Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek de markaya yaptıkları yatırımları sürdürürken müşteri skorlarını da her gün biraz daha iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek; “İki ay önce başladığımız, müşterimizin tüm temas noktalarında sunduğumuz hizmetin niteliğini değerlendirdiği, anketimizin sonuçlarını büyük bir titizlikle analiz ediyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Son iki ayda, 15.000 müşterimizin beşli skalada bizi 4.2 olarak skorladığı ortaya çıkıyor. Bugün sektör ortalamasının üzerinde olan bu oran bizim için yeteli değil. Hedefimiz 4.5 seviyesine ulaşmak. Bu amaçla da iş ailelerimizle birlikte büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.