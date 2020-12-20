Sihirli Annem oyuncuları kimler? Soruları Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen ile yeniden yayınlanacak olmasının ardından merak konusu oldu. İşte Sihirli Annem'in yeni oyuncuları
YENİ SİNİRLİ ANNEM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Betüş: Açelta Topaloğlu
Sadık: Emre Altuğ
Periliçe: Lale Başar
Dudu: Nergis Kumbasar
Suzan: Hande Katipoğlu
Avni: Bülent Seyran
Eda: Tara Mcmillen
Yavuz: Ogeday Girişken
Firuze: Eylem Yıldız
Çilek: Sıla Sade
Ceren: Cemre Demircan
Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur
Cem: Egemen Uysal
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU
Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.
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