Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Siirt - Erzincan kaç kilometre? Siirt - Erzincan arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Siirt - Erzincan kaç kilometre? Siirt - Erzincan arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Güneydoğu Anadolu'nun Dicle havzasındaki sıcak ve tarihi şehri Siirt'ten, Doğu Anadolu'nun Fırat havzasındaki serin ve stratejik kenti Erzincan'a... Bu yolculuk, harita üzerinde basit bir kuzey rotası gibi görünse de, aslında Türkiye'nin en görkemli, en engebeli ve en zorlu coğrafyalarından bazılarını kat eden bir dağ serüvenidir. Bir yanda Büryan kebabının ve Botan Çayı'nın diyarı, diğer yanda ise Munzur Dağları'nın eteklerindeki tulum peynirinin ve bakırın anavatanı... Peki, bu iki önemli doğu kentini ayıran dağlar, vadiler ve platolar kaç kilometre tutuyor ve bu macera dolu seyahat ne kadar sürüyor? İşte bu dağ yolculuğunun tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt - Erzincan kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt-Erzincan güzergahı, bir otoban yolculuğunun konforundan çok, coğrafyanın her kilometrede kendini hissettirdiği, rakımın sürekli değiştiği ve dört mevsimin bambaşka bir yol deneyimi sunduğu bir rotadır. Bu, bir uçtan bir uca Türkiye'nin dağlık omurgasını tırmanan ve aşan bir "Doğu Anadolu klasiği"dir. İki şehir arasında doğrudan bir ticari veya turistik akıştan ziyade, daha çok bölgesel bir bağ ve stratejik bir geçiş söz konusudur. Bu seyahat, Bitlis'in volkanik arazilerini, Muş'un bereketli ovasını, Bingöl'ün yüksek platolarını ve Erzurum'un görkemli duruşunu görerek ilerleyen, sabır ve dikkat gerektiren bir keşif yolculuğudur.

        SİİRT - ERZİNCAN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        REKLAM

        Siirt - Erzincan kaç kilometre sorusunun yanıtı, tercih edilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterse de, en yaygın kullanılan, en standart ve yol kalitesi nispeten en iyi olan rota üzerinden net bir değere sahiptir. Bu rota, Siirt'ten başlayıp, batıya veya güneye değil, doğrudan kuzeye doğru tırmanarak Bitlis, Muş, Bingöl (Karlıova) ve Erzurum üzerinden Erzincan'a ulaşan güzergahtır.

        Bu ana güzergah üzerinden, iki şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık olarak 460 kilometredir.

        Bu 460 kilometrelik mesafe, Batı Türkiye'deki 460 kilometrelik bir otoyol yolculuğuyla asla karıştırılmamalıdır. Bu, Doğu Anadolu'nun engebeli coğrafyasında, ortalama hızı düşük tutan, bol virajlı, tırmanışlı ve inişli yolları içeren bir seyahattir. Bu nedenle, yolculuk süresi, mesafenin ima ettiğinden çok daha uzundur. Siirt - Erzincan kaç km planlaması yaparken, bu 460 kilometrenin, yol koşullarına ve özellikle kış aylarındaki mevsimsel şartlara son derece bağlı olduğunu bilmek hayati önem taşır. Alternatif bir rota olan Siirt-Diyarbakır-Elazığ-Tunceli-Erzincan güzergahı ise, kilometre olarak benzer (yaklaşık 440 km) olmasına rağmen, Tunceli-Erzincan arasındaki Pülümür Vadisi yolunun zorlukları nedeniyle genellikle daha az tercih edilir ve süre olarak bir avantaj sağlamaz.

        SİİRT - ERZİNCAN ARASI MESAFE NE KADAR?

        Siirt - Erzincan arası mesafe ne kadar sorusu, sadece bir rakam değil, aynı zamanda bir coğrafya dersi gibidir. Bu 460 kilometrelik rota, Türkiye'nin en görkemli ve en çetin manzaralarından bazılarını sunar.

        Yolculuk, Siirt merkezden kuzeye doğru, D965 karayolu üzerinden başlar. Botan Çayı'nın kollarını ve Siirt'in fıstık bahçelerini geride bırakarak, önce Baykan'a, ardından da Doğu Anadolu'nun tarihi kapısı olan Bitlis'e doğru tırmanırsınız. Bu ilk 90-100 kilometrelik etap, rakımın hızla değiştiği, Güneydoğu'nun sıcak ikliminden, Doğu'nun daha serin yayla iklimine geçişin başladığı yerdir.

        Bitlis'i ve Rahva Düzlüğü'nü aştıktan sonra, yol sizi Türkiye'nin en büyük tarım alanlarından biri olan Muş Ovası'nın geniş ve bereketli düzlüklerine indirir. Muş, yolculuğun önemli durak noktalarından biridir. Muş Ovası'nı geçtikten sonra, yolculuğun belki de en zorlu, en yüksek rakımlı ve en izole etabı başlar. Güzergah, D300 ve ardından D955 yolları üzerinden kuzeye, Bingöl'ün Karlıova ilçesine doğru tırmanır. Bu bölge, adından da anlaşılacağı gibi, kış aylarında Türkiye'nin en yoğun kar yağışını alan ve yolların sık sık kapandığı, 2000 metrenin üzerinde rakımlara sahip bir geçittir. Bu etap, yaz aylarında bile serin yayla havası ve muhteşem manzaralar sunarken, kışın tam bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebilir.

        Karlıova'yı ve yüksek platoları aştıktan sonra, yol bu kez Palandöken Dağları'nın eteklerine, Doğu Anadolu'nun en büyük metropolü ve "Dadaşlar Diyarı" olan Erzurum'a doğru alçalır. Erzurum, bu rotanın en kritik kavşak noktası ve medeniyetle yeniden buluşma noktasıdır. Yolculuğun son etabı burada başlar. Erzurum'dan batı yönüne doğru, Türkiye'nin ana doğu-batı arteri olan D100/E80 karayoluna (Tarihi İpek Yolu) girilir. Bu yol, Aşkale ve Tercan üzerinden, Fırat Nehri'nin (Karasu) yarattığı vadiyi takip ederek, yaklaşık 2-2.5 saatlik bir sürüşün ardından Erzincan şehir merkezine ulaşır. Güzergahın bu son kısmı, yol kalitesi ve standartları açısından en konforlu ve en hızlı olan bölümdür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!