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        Fıstık deposundaki görüntülere tepki

        SİİRT'te'yeşilaltın' olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kapukları tüküren kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:15
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        Fıstık deposundaki görüntülere tepki
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        SİİRT'te'yeşilaltın' olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kapukları tüküren kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

        'Yeşil altın' olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere, kimliği belirsiz bir kişi girdi. Bacadan akan fıstıklarının arasına girip, yüzen kişi, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren kişi, tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi. Sosyal medya hesabını da kapatan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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