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        Evinin önünde oynarken kamyonet çarpan 4 yaşındaki Miran, hayatını kaybetti

        SİİRT'te,evlerinin önünde oynarken kamyonet çarpan Miran Özçelik (4), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:05
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        Evinin önünde oynarken kamyonet çarpan 4 yaşındaki Miran, hayatını kaybetti
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        SİİRT'te,evlerinin önünde oynarken kamyonet çarpan Miran Özçelik (4), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Miran Özçelik'e, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Miran, yaralandı. Çevredekilerin Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Miran, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Miran, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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