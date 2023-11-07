Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı; aynı aileden 6 ölü, 1 yaralı (2)

KİMLİKLERİBELLİOLDU; HEPSİ AYNI AİLEDEN

Siirt´in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.