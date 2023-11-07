Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı; aynı aileden 6 ölü, 1 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı; aynı aileden 6 ölü, 1 yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİMLİKLERİBELLİOLDU; HEPSİ AYNI AİLEDEN

        Siirt´in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin ve yaralanan sürücünün kimliği belli oldu. Kazada yaralanan sürücünün Mehmet Yaşar, hayatını kaybedenlerin de eşi Aynur ile çocukları Rodi, Bahoz, Beritan, Cudi ve Viyan olduğu belirlendi. Mehmet Yaşar´ın, yaralı olarak kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı: 6 ölü, 1 yaralı
        Siirt'te şarampole devrilen otomobil alev aldı: 6 ölü, 1 yaralı
        Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürüc...
        Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürüc...
        Siirt Üniversitesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt Üniversitesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt'te oğlunu kanserden kaybeden baba, hayatını bu hastalıkla mücadeleye...
        Siirt'te oğlunu kanserden kaybeden baba, hayatını bu hastalıkla mücadeleye...
        Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot
        Siirt'te kadın ve çocuk konulu resim sergisi açıldı
        Siirt'te kadın ve çocuk konulu resim sergisi açıldı