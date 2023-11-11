Aracına binerken fenalaşan sürücü, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

SİİRT´te,aracına binerken fenalaşan, kaldırıldığı hastanede menenjit teşhisi konularak tedaviye alınan Kasım Timurlenk (30), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 27 Ekim´de Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Kasım Timurlenk, Haşim Öztanık İlköğretim Okulu Kavşağı´nda park halindeki aracına binerken baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Timurlenk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Timurlenk´e, yapılan tetkiklerle menenjit teşhisi konuldu. Durumu fenalaşan Timurlenk, dün hayatını kaybetti.

Timurlenk´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zevye Mezarlığı´ndaki aile kabristanında defnedildi. Öte yandan Timurlenk´in 14 ay önce evlendiği ve 3 ay önce de baba olduğu öğrenildi.