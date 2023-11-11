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        Aracına binerken fenalaşan sürücü, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

        SİİRT´te,aracına binerken fenalaşan, kaldırıldığı hastanede menenjit teşhisi konularak tedaviye alınan Kasım Timurlenk (30), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:40
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        Aracına binerken fenalaşan sürücü, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        SİİRT´te,aracına binerken fenalaşan, kaldırıldığı hastanede menenjit teşhisi konularak tedaviye alınan Kasım Timurlenk (30), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 27 Ekim´de Barış Mahallesi´nde meydana geldi. Kasım Timurlenk, Haşim Öztanık İlköğretim Okulu Kavşağı´nda park halindeki aracına binerken baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Timurlenk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Timurlenk´e, yapılan tetkiklerle menenjit teşhisi konuldu. Durumu fenalaşan Timurlenk, dün hayatını kaybetti.

        Timurlenk´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zevye Mezarlığı´ndaki aile kabristanında defnedildi. Öte yandan Timurlenk´in 14 ay önce evlendiği ve 3 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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