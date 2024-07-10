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        Siirt'te sulama havuzuna düşen Muhammed, hayatını kaybetti

        SİİRT'in Pervari ilçesinde dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki sulama havuzuna düşen Muhammed Benek (11), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:55
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        Siirt'te sulama havuzuna düşen Muhammed, hayatını kaybetti
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki sulama havuzuna düşen Muhammed Benek (11), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla bahçede oynayan Muhammed Benek, dengesini kaybederek sulama amacıyla yapılan havuza düştü. Arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Olay yerine gelen aile, Muhammed’i sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Muhammed’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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