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        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker, törenle anıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de helikopter kazasında şehit olan 17 asker, törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:45
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        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker, törenle anıldı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012’de helikopter kazasında şehit olan 17 asker, törenle anıldı.

        Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisinde, 10 Kasım 2012'deki helikopter kazasında şehit olan 17 asker için, Siirt Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Programda Şehitler Camisi’nde mevlit okutuldu, İl Müftüsü Şakir Pinal da şehitler için dua etti. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, 3’üncü Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Murat Kılınç, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Kazım Ensarioğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları, gaziler ve bölge halkı katıldı.

        Program daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nda bulunan, 'Dadaşlar Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Vali Kızılkaya, terör başta olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla sürdüğünü belirterek, "10 Kasım 2012 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

        Program, Dadaşlar Anıtı'na karanfillerin bırakılması ve yemek ikramının ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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