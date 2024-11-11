Siirt'te motosikletin çarptığı bisikletli Muhammed, ağır yaralandı
SİİRT'te, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Muhammed Ö.
SİİRT’te, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Muhammed Ö. (11) ağır yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen motosiklet, yolun karşısına bisikletiyle geçmeyen çalışan Muhammed Ö.’ye çarptı. Yola savrulan Muhammed, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Ö., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammed’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
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