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        Sürücüsünün baygınlık geçirdiği araç, hükümet konağının merdivenlerine çarptı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği hafif ticari araç, hükümet konağı binasının merdivenlerine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:00
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        Sürücüsünün baygınlık geçirdiği araç, hükümet konağının merdivenlerine çarptı
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği hafif ticari araç, hükümet konağı binasının merdivenlerine çarptı.

        Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesi Aydın Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan N., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde bulunan hükümet konağının merdivenlerine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan N., ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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