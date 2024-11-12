Sürücüsünün baygınlık geçirdiği araç, hükümet konağının merdivenlerine çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesi Aydın Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan N., hafif ticari aracıyla seyir halindeyken aniden rahatsızlanıp baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde bulunan hükümet konağının merdivenlerine çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayhan N., ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi.

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