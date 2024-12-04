Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        İnşaatın 8'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katındaki iskeleden düşen Zekeriya Uluşık (30), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaatın 8'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT'inKurtalan ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katındaki iskeleden düşen Zekeriya Uluşık (30), ağır yaralandı.

        Olay, 13:00 sıralarında Kurtalan ilçe merkezinde yapımı süren 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta dış cephe mantolaması için sıva yapan Zekeriya Uluşık, dengesini kaybedip 8'inci kattaki iskeleden düştü. Yaklaşık 24 metre yükseklikten düşen Uluşık, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluşık, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uluşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Görme engelli kardeşler, atletizmle yaşama sarıldı
        Görme engelli kardeşler, atletizmle yaşama sarıldı
        Kurtalan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Kurtalan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Siirt'te Türk Kızılay engelli bireylerinin resim sergisi açıldı
        Siirt'te Türk Kızılay engelli bireylerinin resim sergisi açıldı
        "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi
        "Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Siirt'te sürücülere acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artıra...
        Siirt'te sürücülere acil durumdaki hastaların yaşama tutunma şansını artıra...