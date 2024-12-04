İnşaatın 8'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı

Olay, 13:00 sıralarında Kurtalan ilçe merkezinde yapımı süren 8 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta dış cephe mantolaması için sıva yapan Zekeriya Uluşık, dengesini kaybedip 8'inci kattaki iskeleden düştü. Yaklaşık 24 metre yükseklikten düşen Uluşık, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uluşık, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uluşık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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