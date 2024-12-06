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        Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde 11 öğrenci, yedikleri çikolatanın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:20
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        Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        SİİRT’in Pervari ilçesinde 11 öğrenci, yedikleri çikolatanın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İlçe kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

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