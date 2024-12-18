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        Çadırda havasız kalan 150 koyun öldü

        SİİRT'in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş'a ait 150 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:20
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        Çadırda havasız kalan 150 koyun öldü
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        SİİRT’in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş’a ait 150 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak öldü.

        Eruh ilçesi Karadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan Menal Timurtaş, çadır ahıra 16 Aralık akşamı otlamaktan gelen 150 koyununu bıraktı. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giren Menal Timurtaş, 150 koyunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. Timurtaş, jandarmayı arayarak, hayvanlarının havasızlıktan öldüğünü belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Menal Timurtaş’ın ifadesi üzerine olayı tutanak altına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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