Siirt'te, kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

SİİRT’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 18 köy, 1 mezra ve 3 üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 18 köy, 1 mezra ve 3 üs bölgesinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, kapanan yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Kayarak yoldan çıkan bazı araçlar da ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.